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Giriş Tarihi: 26.7.2022

O söz, boşanma sebebi sayıldı

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "On tane karı bulurum ama bir tane ana bulamam" sözünü boşanma sebebi saydı

O söz, boşanma sebebi sayıldı
Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'ne müracaat etti. Tarafları dinleyen mahkeme, karı-kocayı eşit kusurlu bulup tarafları boşadı. Kararı davacı-karşı davalı kadın temyiz etti. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "On tane karı bulurum ama bir tane ana bulamam" sözünü boşanma sebebi saydı. Yüksek Mahkeme; bu söze maruz kalan kadının manevi tazminat alması gerektiğine hükmedip mahkeme kararını bozdu.

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O söz, boşanma sebebi sayıldı
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