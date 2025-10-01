‘O sürücü ailemizi bitirdi’

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, 25 Eylül'de alkollü ve ehliyetsiz halde direksiyona gecen Kadir Erdoğan (30) şerit ihlali yapınca, Mehmet Koçer'in (31) otomobiliyle çarpıştı. Eşiyle birlikte yaralı kurtulan Koçer, 3 yaşındaki ikizleri Kayra ve Yiğit'i kazaya kurban verdi. Sürücü Kadir Erdoğan tutuklanırken, vücudunda kırıklar bulunan Mehmet Koçer, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 5 yıllık eşi Ayşegül'den gelecek umutlu bir haber bekliyor.

SABAH'a konuşan Mehmet Koçer, "O gün eşimi diş doktoruna götürdükten sonra eve dönüyorduk. Markete uğrayıp bir şeyler aldık. Eşim ve çocukların arka koltuktaydı. Hızım da 50-60 kilometreydi. Bir aracın hızla üzerime doğru geldiğini hatırlıyorum. Aracı görmemle bize çarpması bir oldu. Şimdi bunun adına kaza diyorlar. Bu kaza değil cinayet.

'O SÜRÜCÜ BİZİ MAHVETTİ'

O sürücü bizi, ailemizi bitirdi. Güzel olan her şeyi mahvetti. Keşke ben ölseydim de onlar yaşasaydı. Çocuklarım toprak altında, eşim yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Çocuklarımın hakkını hukuk karşısında arayacağım. O sürücünün en yüksek cezayı alması için mücadelemi vereceğim" dedi.