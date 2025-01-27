O türküyü söyleyen kız, şimdi öğretmen

VAN'ın İpekyolu ilçesinde müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın, 41 yıl önce koro eşliğinde seslendirdiği yöreye ait "Heybeler Bellerde" türküsü sosyal medyada gündem oldu. İlçedeki TEV-İfakat Yavuz Ortaokulu'nda görevli Üzan'ın 1984'te koro eşliğinde TRT Müzik kanalında seslendirdiği türkü, yaklaşık bir ay önce TRT Arşiv'in sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Büyük beğeni toplayan türküyü seslendiren korodaki Üzan, türkünün yeniden gündeme gelmesinden dolayı heyecanlandığını belirterek, "Bu, bir Van türküsü. Türkünün 41 yıl sonra gündem olması beni hem şaşırttı hem de mutlu etti. Türkiye'den ve bazı ülkelerden mesajlar geliyor. İnsanlardan güzel geri dönüşler alıyorum. Yorumlar beni mutlu ediyor. Ayrıca çocukluğumu tekrar görmek ve o anları yaşamak büyük bir özlem" dedi.