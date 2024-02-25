Oba Kent nice sporcular yetiştirecek

'Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı' olarak adlandırılan Bilecik Söğüt'teki 'Oba Kent Projesi'nde sona yaklaşıldı. Söğüt'te bugüne kadar yapılmış en büyük projelerden birisi olan Oba Kent'te çok sayıda çadır görünümlü inşaat alanı bulunuyor. Yöre halkının heyecanla beklediği proje hayata geçtikten sonra birçok sporcunun yetişmesini sağlayacak. İnşaat alanında çok sayıda 'çadır inşaat' yer alıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte çok sayıda sporcunun buraya gelmesi bekleniyor.Yaklaşık 150 milyon liraya ihale edilen tematik parkın bir an önce tamamlanmasını bekleyen Söğütlüler, "Bu proje Söğüt'ümüze çok yakışacak. Sabırsızlıkla tamamlanmasını bekliyoruz" dediler. Bilecik Valisi Şefik Aygöl de Gençlik Kampı, Geleneksel Okçuluk Atış Alanları, Atlı Cirit Sahası, Karakucak Güreş Alanları, sosyal ve kültürel faaliyetler için atölyeler, spor tesisleri ve toplantı-seminer salonları gibi çok sayıda etkinliğin bir arada yapılacağı dev projeyle ilgili incelemelerde bulundu. Vali Aygöl, "Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı'nda ecdadımızın izinden gidecek olan gençlerimizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz'' dedi.