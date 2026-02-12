Obezite enfeksiyon riskini artırıyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Yeni bir araştırmaya göre obezitesi olan kişilerde ağır enfeksiyon riski çok daha yüksek. Euronews'te yer alan habere göre, grip, Kovid-19, pnömoni ve gastroenterit gibi enfeksiyon hastalıkları nedeniyle hastaneye yatış veya ölüm riski, obeziteye sahip kişilerde belirgin şekilde artıyor. The Lancet dergisinde yayımlanan çalışmada, obeziteye sahip kişilerin hastaneye yatış veya enfeksiyon kaynaklı ölüm riski, sağlıklı kiloya sahip kişilere kıyasla yüzde 70 daha yüksek olduğu kaydedildi. Riskin, vücut ağırlığı arttıkça düzenli olarak yükseldiği belirlendi. DIŞ HABERLER