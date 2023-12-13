Obezite sezaryen doğumu artırıyor

Uzmanlara göre, son yıllarda dikkat çekici bir şekilde artan sezaryen doğumun nedenlerinden biri obezite. Geçen yıl İngiltere'de neredeyse her 5 bebekten biri sezaryen ile dünyaya geldi. Son yıllarda sezaryenle doğum sayısında kademeli bir artış olduğunu belirten Kraliyet Kadın Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Koleji Başkan Yardımcısı Dr Laura, "En önemli faktör karmaşık doğumların sayısının artması. Obezite oranlarının arttığını ve insanların hayatlarının ileri bir aşamasında çocuk sahibi olmayı tercih ettiğini görüyoruz. Bunların her ikisi de komplikasyon olasılığını artırabiliyor" dedi. Laura, böyle durumlarda annenin veya bebeğin sağlığıyla ilgili ciddi endişeler olduğunda planlanmamış sezaryen doğum gerçekleştiğini dile getirdi.