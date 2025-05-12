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Giriş Tarihi: 13.5.2025

Obezitede Avrupa lideriyiz

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Obezitede Avrupa lideriyiz
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, fazla kiloluların tespit edilip sağlık kuruluşlarına yönlendirileceğini duyurdu. Ankara Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demir de yetişkinlerde obezitenin giderek arttığına dikkat çekti. Demir, "Ailesel yatkınlığın, kötü beslenmenin, hareketsizliğin bir sonucunu görüyoruz" dedi. Koruyucu hekimliğin çok önemli olduğunu söyleyen Demir, "Kadınların yağ oranı daha yüksek bulunduğundan, kadınlarda yüzde 40'ları aşan oranda obezite sıklığı var. Erkeklerde oran yüzde 25. Beslenme tarzı olarak Amerika'ya daha yakınız. Hazır gıdalarla çok haşır neşiriz. Obezitede Avrupa lideriyiz. Fazla kilolar pek çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Tip 2 diyabet, obeziteye en fazla eşlik eden hastalık arasında yer alıyor" ifadesini kullandı.

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Obezitede Avrupa lideriyiz
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