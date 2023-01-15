Obruklarda afet riski var

Konya Kapalı Havzası'nda yer altı sularının çekilerek toprağın göçmesiyle meydana gelen obrukların sayısı 2022 yılı sonu itibariyle 2 bin 500'e ulaştı. Obrukların çoğu Karapınar ilçesinde oluşurken son yıllarda bunlara Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçeleri de eklendi. Obruk risk haritasının çıkartılması için Konya AFAD İl Müdürlüğü ile Konya Teknik Üniversitesi'ne bağlı Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmaları sürüyor.SABAH'a konuşan Obruk Araştırma, Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, "Bölge, Türkiye ortalamasının altında bir yağış alıyor. Buna rağmen en çok su kullanılan havza. Tarımsal üretimde çok su tüketen bitkiler ekiliyor.. DSİ'nin kendi açtığı veya kooperatifler tarafından açılan kuyu sayısı 35 bin. Kaçak su kuyuları ise bunun 3 katı, yani 100 binin üzerinde. Yeraltı su seviyelerinde 15-20 metrelik düşüşler söz konusu. Bu korkunç bir rakam. Önceden dağlık bölgelerde oluşan obruklar, şimdi ovaya, tarımsal alanlara, oturulan alanlara ve karayollarına, yani insanların yaşadığı yerlere geldi. Bu da afet riskini artırdı. Obruk nedeniyle 30 civarında yapı hasar gördü. Bu zamana kadar can kaybı olmaması bir mucize olarak görülebilir. Obruk oluşumu devam edecek ancak etkilerini azaltmak için, herkesin oturup ortak bir çözüm bulması lazım" dedi.