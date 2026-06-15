Ödül gibi cezaya tepki! Osman’ın ölümünde "haksız tahrik" isyanı

4 katil zanlısının önce müebbet hapis cezası ile cezalandırılıp ardından haksız tahrik indirimi ile cezalarının 13 yıl 4 aya indirilmesine tepki gösteren anne Döne Çiçek, "Kapımıza dayanıp oğlumu zorla dışarı çıkardılar. Sonra da ailece saldırıp katlettiler. Bir aile bir kişiyi öldürdü ama haksız tahrik deniliyor. Nasıl bir tahrik varmış, anlamadık" dedi.

18 Ocak 2025 tarihinde Şahinbey ilçesinin Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Osman Çiçek (20) ile komşusu Haluk Çolak arasında 40 bin liralık araç borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucu yaşanan kavga ailelerin araya girmesiyle sona erdi. Akşam saatlerinde Çiçek ailesinin kapısına dayanan Çolak ailesi, iddiaya göre evin kapısını kırarak içerden çıkardıkları Osman Çiçek ve annesi Döne Çiçek'i darbetti. Çok sayıda kişi tarafından sopalarla feci şekilde dövülen ve yerde hareketsiz yatarken defalarca bıçaklanan Osman Çiçek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Mehmet Ali Çolak, Hacı Mustafa Çolak, Haluk Çolak ve Tamer Çolak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar, maktulün ailesi ve avukatı ile sanıkların avukatı hazır bulundu. Duruşmada söz alan Çiçek ailesi sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanıklar, olayı Çiçek ailesinin başlattığını, kendilerini savunduklarını iddia ederken, biri ise "Olay yerine kendi ailemin fertleri birbirleri ile dövüşüyor sanarak gittim" dedi.

ÖNCE MÜEBBET SONRA İNDİRİM

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Ali Çolak, Haluk Çolak, Hacı Mustafa Çolak ve Mehmet Zeki Çolak hakkında Osman Çiçek'i öldürmekten dolayı ayrı ayrı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasıyla sanıkların cezaları 13 yıl 4 aya indirildi. Sanıklara anne Döne Çiçek'i yaralama ve mala zarar verme suçlarından da ise 3 yıl 5 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Davada katılan-sanık olarak yargılanan Döne Çiçek hakkında ise bazı sanıklara yönelik yaralama suçlarından adli para ve hapis cezası verildi. Ancak bu ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

"EVDEN ÇIKARIP ÖLDÜRDÜLER"

Karara tepki gösteren anne Döne Çiçek, hem oğlunun acısını yaşadığını hem de saldırı sırasında aldığı darbelerle ağır yaralandığını belirterek, "Oğlumu zorla evden çıkarıp saldırdılar, oğlumu korumak için öne atıldım, beni de darp ettiler. Osman kafasına aldığı sopa darbeleriyle yerde hareketsiz yatarken de defalarca bıçaklayıp öldürdüler. Bu durum ilk gelen polis ekiplerinin gözü önünde oldu. Oğlumu hep birlikte evden çıkarıp öldürdüler, nasıl tahrik etmiş anlamadık. Üstüne bir de bana da kendilerine saldırmışım diyerek ceza verildi. Ben oğlumu korumaya çalıştım, kimseye vurmadım. Adaletin yerini bulması için bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.