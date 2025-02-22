Ödüllü profesörü 1 milyon lira dolandırdılar

İstanbul'da, kendini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Mehmet Güneş'i hedef aldı. Dolandırıcılar, sigorta iptali bahanesiyle Güneş'i arayarak bankanın müşteri hizmetleri numarasını taklit etti. Yönlendirme ile 500 bin lira kredi çektiren Güneş, dolandırıcılara bir başka 500 bin lira gönderdi. Prof. Dr. Güneş, işlemler sırasında IBAN yerine sadece kimlik numarası verildiğini, ancak bu numaranın ne olduğunun belirtilmediğini söyledi. Güneş, bankadan gelen uyarıları dikkate almadığını ve işlemi onayladığını belirtti.