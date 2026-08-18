Odysseia destanı Bornova'da yazıldı

Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın tüm dünyada büyük ilgi gören filmi "Odysseia" dünyanın en eski destanını yazan Homeros'un hayatı hakkında da merak uyandırdı. İzmir'in Bornova ilçesinde, zeytin ağaçlarıyla kaplı yamaçların arasında bulunan bir mağara, yaklaşık 2 bin yıldır süren bir tartışmanın merkezinde yer alıyor. Bölge halkının kuşaklardır

"Homeros Vadisi" olarak adlandırdığı alandaki mağaranın, antik dünyanın en önemli şairlerinden Homeros'un "İlyada" ve "Odysseia" destanlarını kaleme aldığı yer olduğu öne sürülüyor. Homeros üzerine bir kitap kaleme alan araştırmacı Altan Altın, bölgenin uzun zamandır bu anlatıyla özdeşleştiğini belirterek, "Benim için hiç şüphe yok, Homeros Bornovalı. Homeros'u betimleyen kabartmalar da burada bulundu" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör