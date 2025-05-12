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Giriş Tarihi: 12.5.2025 16:51 Son Güncelleme: 12.5.2025 16:58

Off-Road tutkunu genç kazada öldü, 5 arkadaşı yaralandı

Balıkesir Kazdağlarında kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. 10 metre taklalar atarak devrilen araçta bir kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi ise yaralandı. Onur Yavaş’ın off-road tutkunu olduğu ve daha önce geçirdiği bir trafik kazası sonucu engelli kaldığı öğrenildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Off-Road tutkunu genç kazada öldü, 5 arkadaşı yaralandı

Edremit ilçesi ile Çanakakale Yenice ilçesi arasındaki kırsal Kalkım yolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 10 KA 432 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik şarampole yuvarlanarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve ağlık ekipleri sevk edildi. Aracın yanına güçlükle inen kurtarma ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan 6 kişiyi kurtarmak için uzun uğraşlar verdi.

Yapılan kontrollerde 28 yaşındaki Onur Yavaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı K.M., S.T., M.Ö., S.Ö. ve F.A ise Çanakkale'nin Yenice ilçesi ve Balıkesir Edremit'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yandan, kazada hayatını kaybeden Onur Yavaş'ın off road ile yakından ilgilendiği ve daha önce de Kazdağları'nda arazi aracı ile uçuruma düşerek yaralandığı ve bu kazada engelli kaldığı öğrenildi.

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Off-Road tutkunu genç kazada öldü, 5 arkadaşı yaralandı
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