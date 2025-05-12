Off-road tutkusu hayattan kopardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan ve dizel araç pompaları üreten Onur Yavaş, off-road tutkusu nedeniyle yıllar önce bir arazi aracı aldı. Sık sık Kazdağları'nda offroad yapan Yavaş, 14 yıl önce yaptığı kazadan yaralı kurtuldu. Ancak tekerlekli sandalyeye mahkûm kaldı. Tutkusundan vazgeçmeyen Yavaş, cipine elleriyle kullanabileceği gaz ve fren sistemi yerleştirdi.

PLAKA VE EHLİYET...

Ancak, engelli plakası ve engelli ehliyet almayan Yavaş, eski ehliyetiyle araç kullanmaya devam etti. 14 yıldır bu şekilde araç kullanan Yavaş, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıktı. Alkol de alan Yavaş, Edremit'ten Çanakkale'nin Yenice ilçesine çıkan ve Kazdağları'ndan geçen yola çıktı. Ancak kontrolünü kaybettiği araç, uçuruma yuvarlandı.

ARKADAŞLARI YARALI

Kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başaran bir arkadaşı, jandarma ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Hemen olay yerine giden ve aracın yanına güçlükle inen ekipler, içinde sıkışan 6 kişiyi kurtarmak için uzun süre uğraştı. Yapılan kontrollerde Onur Yavaş'ın hayatını kaybettiği, ikisi ağır 5 arkadaşının da yaralandığı belirlendi. Yaralılar Yenice Edremit'teki hastanelere kaldırıldı.