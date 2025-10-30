Of’tan Gazze’ye yardım seferberliği: “Bir okul, bin umut”

Trabzon'un Of ilçesinde bulunan Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu, Eskipazar Ortaokulu, Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu, Serince Şehit Fahrettin Yavuz İmam Hatip Ortaokulu, Bölümlü Şehit İhsan Yıldız Ortaokulu, İsmail Yıldırım İlkokulu, Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu, Şehit Ahmet Türkkan ÇPA Lisesi, Of Anadolu İmam Hatip Lisesinde yardım kermesi başladı. Kermeste, veliler ve öğretmenler tarafından yapılan yiyecek ve içecekler satışa sunularak elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

Gazze'ye destek kermesleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Of İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Canan Seymen, "Of'ta tüm okullarımız Gazze'ye yardım için seferber oldu. Bu bizleri son derece mutlu etti. Etkinliklerde emeği geçen idareci, öğretmen, öğrenci ve velileri tebrik ediyorum. Bu vesile ile Gazze'deki katliamların bir an önce durdurulmasını, göz yaşının dinmesini barışın ve özgürlüğün gelmesini diliyorum" dedi.