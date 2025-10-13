ÖGG ne zaman, saat kaçta? 2025 EGM takvimi ile 117. Dönem ÖGG sınav tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı için geri sayım başladı. Hem yeni adaylar hem de yenileme eğitimi görenler için önemli bir sınav olan bu tarihte, adaylar mesleki yeterliliklerini test etme fırsatı bulacak. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar:
117. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından bu hafta gerçekleşecek.
Tarih: 19 Ekim 2025 Pazar
Sınavın 10.00'da başlaması bekleniyor.
Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.
Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.
Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.