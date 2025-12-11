Haberler Yaşam Haberleri ÖGG sınavı ne zaman, bu hafta sonu mu? Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi tarihi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 16:12

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adaylarının kariyer yolculuklarında önemli bir basamak olan sınav tarihleri açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavı için geri sayım başladı. Peki; 2025 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak ve sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte sınav tarihi:

Özel güvenlik sektöründe çalışmak isteyen binlerce adayın hayallerini süsleyen ÖGG sınavı, yılda birkaç kez düzenlenerek adayların yeterliliklerini ölçüyor. Bu sınavlar, özel güvenlik sertifikası almak isteyenler için Temel Eğitim Sınavı ve sertifikasının geçerliliğini uzatmak isteyenler için Yenileme Eğitimi Sınavı olarak iki ana kategoride yapılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşecek olan 118. dönem ÖGG sınavı ne zaman?

ÖGG NE ZAMAN YAPILACAK?

EGM bünyesinde gerçekleşen Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavı 14 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınav merkezleri ve oturum bilgileri, ÖGNET sistemi üzerinden erişime açılıyor.

Sınav sonuçları ise yine EGM üzerinden takip edilebiliyor.

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI
2025 YILI SINAV TAKVİMİ
SN SINAVIN ADI SINAV TARİHİ EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
1 ÖZEL GÜVENLİK 113. TEMEL EĞİTİM VE 89. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 9 Şubat 2025 Pazar 6 Ocak 2025 Cuma
2 ÖZEL GÜVENLİK 114. TEMEL EĞİTİM VE 90. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 12 Nisan 2025 Cumartesi 7 Mart 2025 Cuma
3 ÖZEL GÜVENLİK 115. TEMEL EĞİTİM VE 91. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 29 Haziran 2025 Pazar 16 Mayıs 2025 Cuma
4 ÖZEL GÜVENLİK 116. TEMEL EĞİTİM VE 92. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 24 Ağustos 2025 Pazar 18 Temmuz 2025 Cuma
5 ÖZEL GÜVENLİK 117. TEMEL EĞİTİM VE 93. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 19 Ekim 2025 Pazar 12 Eylül 2025 Cuma
6 ÖZEL GÜVENLİK 118. TEMEL EĞİTİM VE 94. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 14 Aralık 2025 Pazar 7 Kasım 2025 Cuma
7 20. B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 26 Ocak 2025 Pazar
8 20. C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 11 Mayıs 2025 Pazar
9 20. A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 7 Aralık 2025 Pazar
10 35. SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI 21 Eylül 2025 Pazar
11 18. GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 16 Temmuz 2025 Çarşamba
12 8 . HAVALİMANLARININ KARGO BÖLÜMLERİNDE GÖREV YAPACAK PATLAYICI MADDE TESPİT GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 4 Kasım 2025 Salı
13 2. GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI YETERİ SAYIDA BAŞVURUSU OLMASI HALİNDE SINAV YAPILACAKTIR
