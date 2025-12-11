ÖGG sınavı ne zaman, bu hafta sonu mu? Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi tarihi

Özel güvenlik sektöründe çalışmak isteyen binlerce adayın hayallerini süsleyen ÖGG sınavı, yılda birkaç kez düzenlenerek adayların yeterliliklerini ölçüyor. Bu sınavlar, özel güvenlik sertifikası almak isteyenler için Temel Eğitim Sınavı ve sertifikasının geçerliliğini uzatmak isteyenler için Yenileme Eğitimi Sınavı olarak iki ana kategoride yapılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşecek olan 118. dönem ÖGG sınavı ne zaman?
EGM bünyesinde gerçekleşen Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavı 14 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.
|ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI
2025 YILI SINAV TAKVİMİ
|SN
|SINAVIN ADI
|SINAV TARİHİ
|EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
|1
|ÖZEL GÜVENLİK 113. TEMEL EĞİTİM VE 89. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|9 Şubat 2025 Pazar
|6 Ocak 2025 Cuma
|2
|ÖZEL GÜVENLİK 114. TEMEL EĞİTİM VE 90. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|12 Nisan 2025 Cumartesi
|7 Mart 2025 Cuma
|3
|ÖZEL GÜVENLİK 115. TEMEL EĞİTİM VE 91. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|29 Haziran 2025 Pazar
|16 Mayıs 2025 Cuma
|4
|ÖZEL GÜVENLİK 116. TEMEL EĞİTİM VE 92. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|24 Ağustos 2025 Pazar
|18 Temmuz 2025 Cuma
|5
|ÖZEL GÜVENLİK 117. TEMEL EĞİTİM VE 93. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|19 Ekim 2025 Pazar
|12 Eylül 2025 Cuma
|6
|ÖZEL GÜVENLİK 118. TEMEL EĞİTİM VE 94. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|14 Aralık 2025 Pazar
|7 Kasım 2025 Cuma
|7
|20. B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|26 Ocak 2025 Pazar
|8
|20. C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|11 Mayıs 2025 Pazar
|9
|20. A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|7 Aralık 2025 Pazar
|10
|35. SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI
|21 Eylül 2025 Pazar
|11
|18. GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|16 Temmuz 2025 Çarşamba
|12
|8 . HAVALİMANLARININ KARGO BÖLÜMLERİNDE GÖREV YAPACAK PATLAYICI MADDE TESPİT GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|4 Kasım 2025 Salı
|13
|2. GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI
|YETERİ SAYIDA BAŞVURUSU OLMASI HALİNDE SINAV YAPILACAKTIR