Haberler Yaşam Haberleri ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2026: EGM ile ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 2.01.2026 15:27

Özel güvenlik görevlisi adaylarının merakla beklediği 118. dönem ÖGG sınav sonuçları için beklenen gün geldi. 14 Aralık 2025’te yapılan 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı’nın sonuçlarının bugün erişime açılması beklenirken, adaylar EGM’den gelecek son dakika açıklamalarına odaklandı. Peki, 118. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı...

Özel güvenlik adayları için beklenen açıklama günü geldi. Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için bugün işaret edilirken, 14 Aralık 2025'te yapılan sınavın sonuçlarıyla ilgili EGM'den gelecek resmi duyuru yakından takip ediliyor. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...

118. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre 118. dönem ÖGG sınav sonuçlarının 2 Ocak 2026 Cuma günü açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

118. Dönem ÖGG sonuçları, https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/duyurular adresinden erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenebilecekler.

118. DÖNEM ÖGG SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

05-07.01.2026 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih
aralığıdır.

08.01.2026 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

