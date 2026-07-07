Oğlak otlatmaya çıkmıştı: Kaybolan kadın volkanik arazide aranıyor!

10 dakika sonra aradım kapalıydı. Sonra da aramaya başladım. Gelinimize görüp, görmediğini sordum. Gelinimiz görmediğini söyledi. Aradım, baktım en son görüldüğü yerde bulamadım. Evde de bulamadım. Aramaya başladık, en son gölün orada görmüşler. Aradık bulamadık, yer yarıldı içine girdi bu işte bir iş var" dedi.Otlatmaya çıkardığı sürünün eve dönmesine rağmen yeğeninin eve dönmediğini ifade eden Adem Haydaroğullar, "Sabahleyin keçi sürüsünü otlatmaya çıkan yeğenim, 10'a doğru eve getiriyor. Sürü eve geliyor ama kız eve gelmiyor. Ardından da herkese haber verdi. Biz de resmi kurumlara haber verdik. Bu mıntıkada görüldü" dedi.

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