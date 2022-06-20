Öğle Namazı Nasıl Kılınır? Öğle Namazı Kaç Rekat, Farzı Ve Sünnetinin Kılınışı Nasıldır?

Öğle namazı nasıl kılınır sorusu tüm Müslümanlar için yanıt aranan sorulardandır. Günün beş vaktinde kılınan namazı kaidelerine uygun kılmak gerekir. Bu nedenle öğle namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı da önem taşır. Vakit namazını kılacak birçok kişi öğle namazı nasıl kılınır sorusuna detaylı olarak yanıt arar. Öğle namazında hem sünnet hem de farz rekat sayıları önemlidir. Okunan dualar da bu bakımdan önem taşır. Öğle namazı kaç rekat, farzı ve sünnetinin kılınışı nasıldır sorularının yanıtları yazımızın devamında.

Öğle Namazı Nasıl Kılınır?

İslam dininde Müslümanlara 5 vakit namaz kılmak emredilmiştir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere kılınan namazın her vaktinde farklı kaideler vardır. Bu nedenle de namaza başlayacak olan kişilerin tüm detayları bilmesi gerekir. Öğle namazı 5 vakit içerisinde kılınan günün ikinci namazıdır. 10 rekat olarak kılınan namazın ilk 4 rekatı sünnettir. Sonraki 4 rekatı ise farz olarak kılınır. 4 rekat farz namazı kılındıktan sonra da 2 rekat son sünnet olarak kılınır.

Öğle Namazı Kaç Rekat?

Öğle namazı gün içerisinde kılınan vakit namazlarından biridir. 10 rekat olarak kılınması gereken bir namazdır. Sünnet, farz ve sünnet şeklinde bir sıralaması vardır. 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve yine 2 rekat sünnet olarak kılınmaktadır. Öğle namazı namaz vakti girdikten sonra ikindi namazına kadar kılınabilir.

Öğle Namazı Kılınışı

Öğle namazını kılarken her rekatın detaylarını bilmek gerekir. Bu detayları şu şekilde açıklamak mümkün olabilir:

Öğle Namazı 4 Rekat Sünneti

Sünnetin Birinci Rekat Kılınışı Namaza "niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" şeklinde niyet edilerek başlanır. Niyet ettikten sonra iki elin avucu açık olacak şekilde kulak memesine değecek şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" diyerek tekbir getirilir. Tekbir sonrasında ilk olarak Sübhaneke duası okunur. Daha sonra Eüzu besmele çekilir. Fatiha süresi ve Zamm-ı Sure okunur. Allah'u Ekber denilerek Rükü'a eğilmeniz gerekir. Rükü'a eğildiğinizde Subhane RAbbiyel Azim üç defa söylenir. Rükü'dan doğrulduğunuzda ise "Semi Allahülimen Hamide, Rabbena lekel hamd" denir. "Allahü Ekber" dedikten sonra iki defa secdeye gitmeniz gerekir. Burada da üç defa arka arkaya "Sübhane Rabbiyel -a'la" denir. Sonrasında da Allahü Ekber diyerek Kıyam'a geçilir ve ikinci rekata başlanır.



Sünnetin İkinci Rekat Kılınışı İkinci rekata başlarken Euzü Besmele çekilir. Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur. "Allah'u Ekber" denilerek Rükü'a eğilmeniz gerekir. Burada "Subhane Rabbiyel Azim" 3 defa söylenir ve doğrulunur. Rükü'dan doğrulduktan sonra "Semi Allahümme Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir. Allah'u Ekber denir ve tekrar secdeye gidilir. Burada da Secdede üç defa Subhane Rabbiyel Ala denir. Tekrar Allah'u Ekber denir ve oturulur. Tekrar Allah'u Ekber denilerek Secde'ye gidilir. Yine üç defa Subhane Rabbiyel Ala denir. Oturulur ve bu oturuş sırasında Ettehıyyatü okunur. Daha sonra kıyama geçilir ve üçüncü rekata başlanır.



Sünnetin Üçüncü Rekat Kılınışı Euzü Besmele çekilir. Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur. Kur'an'dan bir sure okunması gerekir. Allah'u Ekber denir ve Rükü'a eğilmek gerekir. Burada üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rükü'dan doğrulurken Semi Allahümme Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir. Allahü Ekber denir ve iki defa Secdeye gidilir. "Subhanel Rabbiyel Ala" denir. Daha sonra Kıyama geçilerek 4. Rekat başlanır.



Sünnetin Dördüncü Rekat Kılınışı Euzü Besmele çekilir. Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur. Allah'u Ekber denir ve rüku'ya gidilir. Burada üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rükü'dan doğrulurken Semi Allahümme Hamide, Rabbena Lekel Hamd" demek gerekir. Daha sonra secdeye eğilmeli ve üç defa Subhane Rabbiyel Ala denmelidir. Bu iki defa tekrar etmelidir. Allah'u Ekber denmeli ve oturulmalıdır. Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunmalıdır. En son olarak Essalamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek iki tarafa da selam verilmelidir. Böylece ilk dört rekat sünnet tamamlanmış olur.



Öğle Namazı 4 Rekat Farz Kılınışı

Öğle namazında 4 rekat farzı kılarken de sünnette olduğu gibi kaideler önemlidir. Kılarken şunlara dikkat etmeniz gerekir:

Öğle Namazı 4 Rekat Farzı

Farzın Birinci Rekat Kılınışı İlk olarak namaza niyet edilerek başlanır. Niyet ederken "Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" denir. Daha sonra Allahu Ekber denir ve tekbir alınır. Subhaneke duası okunur. Euzü besmele çekilir ve Fatiha okunur. Zamm-ı sure okunur. Allahu Ekber denir ve Rükü'a eğilmek gerekir. Burada üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Daha sonra iki defa secdeye gidilir ve burada da "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Daha sonra diğer rekata geçilir.



Farzın İkinci Rekat Kılınışı Euzü Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Zamm-ı Sure okunur. Allahu Ekber denilerek Rükü'ya gidilir. Burada "Subhane RAbbiyel Azim" üç defa söylenir. Rükü'dan doğrulurken de "Semi Allahülimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir. Allahü Ekber denir ve iki defa secdeye gidilir. Burada Subhane Rabbiyel Ala denir. Doğrulurak oturulur ve Ettehiyyatu okunur.



Farzın Üçüncü Rekat Kılınışı Ayağa kalkılarak kıyama durulur. Besmele çekilir. Fatiha okunur. Allah'u Ekber denilir ve Rükü'a gidilir. Burada üç defa "Subhane Rabbiel Azim" söylenir. Rükü'dan doğrulurken "Semi Allahülimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" söylenir. Allahü Ekber denilerek iki defa secdeye gidilir ve 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denir.



Farzın Dördüncü Rekat Kılınışı Ayağa kalkılır ve kıyama durulur. Besmele çekilir. Fatiha okunur. Allahü Ekber denilir ve Rukü'ya eğilerek "Subhanel Rabbiyel Azim" üç defa söylenir. Rükü'dan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir. İki defa secdeye gidilerek, her gidişte üçer defa Subhane Rabbiyel Ala denir. Allahu Ekber denilir ve oturulur. Ettehiyyatu okunur. Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur. Rabbena duası okunur. Her iki tarafa selam verilerek farz tamamlanır.



Öğle Namazı Son 2 Rekat Sünnet Kılınışı

Sünnet son iki defa daha kılınır. Son 2 sünnet kılınışı ise şu şekildedir:

Öğle Namazı Son İki Rekat Sünnetin Birinci Rekatı Kılınışı Niyet edilir ve tekbir getirilir. Euzu besmele çekilir ve Fatiha okunur. Zamm-ı Sure okunur. Allah'u Ekber denilerek Rükü'ya gidilir. Burada Subhane Rabbiyel Azim üç defa söylenir. Ayağa kalkarken "Semi Allahülimen Hamide Rabbena lekel hamd" denir. Daha sonra iki defa secdeye gidilir ve Subhane Rabbiye Ala denir. Diğer rekata geçilir.



Öğle Namazı Son İki Rekat Sünnetin İkinci Rekat Kılınışı Ayağa kalkılır ve kıyama durulur. Besmele çekilerek Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur. Allahu Ekber denir ve Rükü'a gidilir. Burada "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Doğrulurken Semi Allahülimen Hamide Rabbena lekel hamd" denir. Daha sonra secdeye gidilir ve üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Bu hareket iki defa tekrar eder. Allahu Ekber denir ve oturulur. Önce Ettahiyyatu ve Allahumme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. Her iki tarafa da selam verilerek namaz tamamlanır.



Öğle namazı 10 rekatlık bir namazdır. Hem sünnetinin hem de farzının kılınırken rekat sayılarına dikkat etmek gerekir. 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet şeklinde kılınan bir namazdır.