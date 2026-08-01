Oğlu evden atmak için dava açtı: Merdane teyzenin sesini devlet duydu...

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan Köyünde 75 yıldır yaşadığı evinden kendi öz oğlunun açtığı dava sonrasında çıkarılmak üzere olan 86 yaşındaki Merdane Albayrak'ın evinden atılmak için 5 günü kaldı. Merdane Teyze ile ilgili haberlerin kamuoyunda duyulmasının ardından Taşova Kaymakamlığı ve Amasya Valiliği harekete geçti. Anne ve oğulları arasında uzlaşma sağlanamadı ancak Taşova Kaymakamlığı sonuç ne olursa olsun Merdane Teyze'nin mağdur bırakılmayacağını, devlet korumasına alınacağı açıklandı. Sokakta kalma riski sona eren 86 yaşındaki talihsiz kadın, sesini duyuran gazetecilere ve devlet yetkililerine teşekkür etti.

RESMİ KURUMLAR SEFERBER OLDU

Yaşanan gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yayımlayan Taşova Kaymakamlığı, tahliye sürecinin tamamen aile fertleri arasındaki mülkiyet uyuşmazlığından kaynaklandığını belirtti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanması için girişimlerin sürdüğünü vurgulayan Kaymakamlık, hukuki süreç ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın Merdane Albayrak'ın barınma, bakım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarının devlet tarafından eksiksiz karşılanacağını duyurdu. Taşova Kaymakamlığı da talihsiz kadının hiçbir koşulda yalnız bırakılmayacağını teyit etti.

CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ: "ÖLMEDEN BENİ MEZARA KOYMAYIN

Devletin devreye girmesinin ardından bir teşekkür videosu paylaşan Merdane Albayrak, "Devlet sesimi duydu, Allah razı olsun. İki oğlum beni icra yoluyla evimden atmak istiyor. Taşova Kaymakamı ve Amasya Valisi sesimi duydu, yardım ediyorlar" dedi.

75 yıldır aynı evde yaşadığını belirten Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek şu ifadeleri kullandı: "Para pul istemiyorum, evimi istiyorum. Bu evde 75 yıllık hatıralarım, her odada anılarım var. Ölmeden beni mezara koymayın. Oğullarımı da Allah'a havale ediyorum."