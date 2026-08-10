Oğlu katledilen acılı baba: Katilse çocuk değildir

10 Mart günü Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Mustafa Yağız Edik, kuzenini rahatsız ettiği gerekçesiyle konuşmaya gittiği akranı R.T. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan ve kısa sürede yakalanan katil zanlısı R.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.







Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından R.T. hakkında 'çocuğu kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi, R.T'ye 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak R.T.'nin yaşı 18'den küçük olduğu için cezası önce 20 yıla ardından da 'iyi hal' indirimi uygulanarak 16 yıl 11'a düşürüldü.







"İNSANI ÖLDÜRÜYORSA ÇOCUK DEĞİLDİR"



Beden eğitimi öğretmeni olarak yıllardır çocuk yetiştiren acılı baba Osman Edik (47) verilen karara isyan etti. Edik, "Benim oğlumun canının bedeli bu olmamalıydı. Biz en üst sınırdan ceza beklerken bu verilen ceza bizi bir kez daha öldürdü.







Bir çocuğu kalbinden bıçaklayarak öldüren birine nasıl 'iyi hal' indirimi verilebilir? Yeni yasayla birlikte artık suça sürüklenen çocuk kavramı kaldırılıyor. Bizim canımız yandı başkasının yanmasın. Bıçak kullanan, bir çocuğu gözünü kırpmadan öldüren kişiye suça sürüklenen çocuk denilmemeli. Bizim Yağız'ımız öldü başka Yağız'lar ölmesin. Başka ana-babalar ağlamasın. Biz 5 aydır nefes alamıyoruz, yaşamıyoruz" dedi.

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