Oğlum iyileşti şimdi sıra kızımda

Konya'da bir ortaokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Dr. Ümmügülsüm Görer, beyin tümörü teşhisi konulan iki çocuğunu hayatta tutabilmek için mücadele ediyor. Görer'in hayatı, 3 yıl kadar önce oğlu Mehmet Emin'in bitmek bilmeyen mide bulantısı şikayetleriyle değişti. Hangi doktora gitse de ilk etapta sonuç alamayan Görer, pes etmedi ve oğlunu Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırdı. Burada yapılan tetkikler acı gerçeği ortaya çıkardı. Küçük Mehmet Emin'in beyninde tam 4.5 santimetre büyüklüğünde bir tümör vardı. Bu vaka, bir çocukta rastlanan en büyük tümörlerden biri olarak tıp literatüründeki yerini aldı.

Mehmet Emin, Ocak 2024'te yüksek hayati risk taşıyan, "masada kalma" ihtimalinin bile bulunduğu çok kritik bir ameliyata alındı. Beyninin bir bölümünü kaplayan tümör başarıyla temizlendi. Ameliyat sonrasında beyin kanaması geçiren küçük çocuk, annesinin büyük çabası ve bakımıyla bu zorlu süreci de atlatarak sağlığına kavuştu. Ancak bu sefer de Görer'in şüphe üzerine kontrol için hastaneye götürdüğü kızı Gülşen Zümra'nın beyninde yaklaşık 3.5 santimetre büyüklüğünde ve sırt omuriliğine kadar yayılan farklı bir tümör tespit edildi. Üstelik beyindeki sodyum oranı yok seviyesindeydi. Doktorlar, farklı cinsiyetteki iki öz kardeşte iki farklı beyin tümörü türünün görülmesinin dünya literatüründe bir ilk olduğunu belirtti. Bu kez tıp dünyası, Gülşen Zümra'yı hayatta tutmak için seferber oldu.

'PES ETMEYE NİYETİMİZ YOK'

Zümra'nın beynindeki tümör tamamen temizlenemedi. Bu süreçte bir gözünü kaybeden ve bilinci kapalı şekilde yatağa bağlı yaşayan Zümra için annesi umudunu tek bir an bile kaybetmiyor. Yaşadığı süreçte adeta bir tıp uzmanı gibi araştırmalar yapan ve pes etmeye niyetli olmadığını vurgulayan anne Görer, "Doktorlar çocukların o zamana kadar nasıl hiçbir belirti göstermeden yürüyüp koşabildiğine hayret etti. Mehmet Emin çok şükür iyileşti, ikinci sınıfa gidiyor. Şimdi tüm çabam ve yalnız yürüttüğüm bu mücadele Zümra için. Kızımın da ayağa kalkması için hem ülkemizde hem de yurt dışındaki tedavi yöntemlerini tek başıma araştırıyorum. Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Ben de, kızım da pes etmiyoruz" dedi.