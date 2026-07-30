Oğlum öldü, başka çocuklar ölmesin

Mersin'de evlerinin balkonundaki demir korkuluğa tutunduğu sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci'nin annesi Aysete Erdemci, oğlunun mezarını oyuncaklarla ve fotoğraflarla süsledi. 'Başka çocuklar ölmesin' diyen acılı anne, kim suçluysa cezasını çekmesini istediklerini söyledi.

AKIMA KAPILDI

Yürekleri yakan olay, geçtiğimiz 24 Haziran'da Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde yaşandı. Aysete ve Dilbirin Erdemci çiftinin 1.5 yaşındaki çocukları Yamaç Ali Erdemci, evlerinin balkon demirlerine tutunduğu sırada, balkon demirlerine temas eden kablo üzerinden elektrik akımına kapıldı. Yamaç Ali ağır şekilde yaralanırken, onu kurtarmaya çalışan anneanne Yıldız Konut da hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yamaç Ali yaklaşık 15 gün sonra 9 Temmuz'da yaşam mücadelesini kaybetti.

Acılı anne Aysete Erdemci, oğlunun mezarından bir an olsun ayrılamıyor. Minik Yamaç Ali'nin mezarını oyuncaklarla ve fotoğraflarla süsleyen acılı anne, kim suçluysa cezasını çekmesini istediklerini söyledi. Erdemci, "Oğlumun acısını tarif etmem mümkün değil. Gözüm kulağım her yerde Yamaç'ı arıyor. Ama artık sadece anılar kaldı. Birlikte yaşadığımız her an kalbimde yara gibi. Oğlumun gidişi çok ağır geldi. Oğlumun yerini asla dolduramam. Kimse bu acıyı yaşamasın. Artık önlem alınsın. Başka çocuklar ölmesin başka aileler yanmasın" dedi.

'ADALET İSTİYORUZ'

Erdemci ailesine destek olmak için çok sayıda vatandaş olayın meydana geldiği evin önünde toplandı. Sokağa 'Mahalle için yastayız. Yamaç Ali için adalet istiyoruz' pankartı asıldı. Mahallede yaşayanlar, sıcak hava nedeniyle elektrik tellerinin genleşip sarktığını ve mahalledeki evlere temas ettiğini, bununla ilgili önlem alınmasını istediklerini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör