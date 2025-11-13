“Oğlum şehit olacağım demişti”: Lüleburgazlı şehidin ailesinden yürek yakan sözler

Şehidimizin baba ocağı olan 8 Kasım Mahallesi Tuna Sokak'ta, Lüleburgaz Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırında baba Nedim Karaca ve anne Nurdan Karaca taziyeleri kabul etti.

Şehidin annesi Nurdan Karaca'nın ağıtları yürekleri dağladı: "Burgaz ayağa kalksın! Dünya ayağa kalksın! Oğlumu alıp götürdüler… Yavrum gelmeyecek artık…" Ağabeyi Bünyamin Karaca, kardeşiyle gurur duyduklarını ancak acılarının tarifsiz olduğunu belirtti.

Baba Nedim Karaca ise şehadet haberinden önce oğlunun kendisini arayıp, "Baba sana çay aldım, kafile gitti biz de geliyoruz" dediğini söyledi. Gözyaşlarıyla, "Düğününü yapacaktım, cenazesini yaptım. Oğlum annesine demiş ki 'Ben şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin. Dik duracaksın anne'..." dedi. Kırklareli'nin, Trakya'nın ve Türkiye'nin yüreği yandı.