Oğluma hasretim ilk günkü gibi

Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl 8 Eylül'de alkollü sürücü Emre Ali Önder'in (30) çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın (34) ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Karaman yolun karşısına geçmek istediği sırada, Önder'in kullandığı otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. 1.19 promil alkollü olduğu belirlenen Önder, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.SABAH'a konuşan milli basketbolcunun Tekirdağ'da yaşayan babası İlhan Karaman, "Oğlumun ölümünün üzerinden 1 yıl geçti. Sanki daha dün gibi. 1 yıl bana 10 yıl gibi geldi. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Çok zor bir sene oldu. Oğlumun hasreti ilk günkü gibi. Her gün oğlumun kabrini ziyaret ediyorum. Her gün ağlıyorum. Hasretimi mezarını her gün ziyaret ederek bir nebze olsun dindiriyorum. Oğlumun spor okulu hayali vardı. Tekirdağ'da bir spor okuluna oğlumun ismi verildi. Bu benim için gurur verici" dedi.