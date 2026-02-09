‘Oğlumun katiline ödül gibi ceza verildi’

Kuzey Kıbrıs'ta 2 yıl önce iş çıkışı motosikletiyle evine dönen otel çalışanı Cemre Yönet'e tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan Mikail Akbaş çarptı. Cemre Yönet olay yerinde yaşamını yitirirken, yargılanan sürücü Mikail Akbaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Savcılık itirazı sonrası dosya üst mahkeme olan istinafa taşındı.Acılı anne Gönül Sağır oğlunun ölümüne neden olan alkollü sürücüye verilen ödül gibi cezaya tepki gösterdi. Gönül Sağır içini SABAH'a döktü. Sağır, "Bir alkollü sürücü ana yola kontrolsüzce çıkarak oğlumu hayattan kopardı. Bu kaza değil cinayet. Oğlumun katiline adeta ödül gibi ceza verildi. Bu karar acımı ikiye katladı. Oğlumun mezarının başındayken acım dinmeden sürücünün serbest kaldığını öğrenmiştim. Sürücü kazadan 1 hafta sonra serbest kaldı. İkinci şoku da karar duruşmasında yaşadık" dedi.Oğlunun liseyi ve üniversiteyi Kıbrıs'ta okuduktan sonra otelde çalışmaya başladığını anlatan Sağır, "Oğlumun hayalleri vardı. Yuva kurmak istiyordu. Nişanlıydı. 6 ay sonra evlenecekti. Kısmet olmadı. Tek evladımdı. Nişanlısı da bu kazayla büyük üzüntü yaşadı. Psikolojik olarak bunalıma girdi. Nişanlısı kazanın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen parmağından yüzüğü çıkarmadı" dedi.