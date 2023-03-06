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Giriş Tarihi: 7.3.2023

Oğluna engel olmak isteyen baba öldü

Oğluna engel olmak isteyen baba öldü
Bartın'ın Amasra ilçesinde dün saat 01.30 sıralarında psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 19 yaşındaki E.K., iddiaya göre mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kendine zarar vermek istedi. Bu sırada babası emekli madenci Esat Köse (44), E.K.'ye müdahale ettiği sırada boğazından, annesi Gülden Köse (42) de kolundan bıçaklandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaralanan Esat ve Gülden Köse çiftini Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Esat Köse kurtarılamadı. E.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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Oğluna engel olmak isteyen baba öldü
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