Oğlunu 3 kurşunla katletmişti! Babanın savunması kan dondurdu: ’Yanına gittiğimde şarjörü boşaltabilirdim’





"KOŞARAK ÜZERİME GELDİ, KORKTUĞUMDAN ATEŞ ETTİM, ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"



Olay günü yaşananları anlatan Hüseyin Çalık, "Düğünden çıkıp köye dönerken oğluma, 'nasıl olacak bu şekilde, cebinde paran yok, sigara içiyorsun, alkol alıyorsun' dedim. O da ' bana bakacaksın' dedi. Ben de 'bir işe gir, çalış, ben sana bakamam' dedim. O sırada beni arkadaşlarım aradı. Alkol masası kurmuşlar, beni de çağırdılar. Oğlum da gelmek istedi. Onu da götürdüm. Alkol alırken oğlum bir anda ayağa kalktı, küfürlü konuşmaya başladı. Bana, 'sana burada bir şey diyen olursa' gibi sözler söylüyordu. Biz de taşkınlık çıkarmasın diye eve gönderdik. Daha sonra eşim aradı, 'Hüseyin yetiş, Önder eline tüfeği aldı, sizi öldüreceğim diyor' dedi. Ben de eşime bir şey yapar diye korktum, eve geldim. Araçtan iner inmez beni görünce küfür ederek, tüfeği ateşledi, 'seni öldüreceğim' dedi. Tüfek patlamadı, sonra bana vurdu, yere düşürdü. Eşim oğlumu üzerimden aldı, benden uzaklaştırdı. Ben ayağa kalkarken üzerime geldi. Tekrar üzerime yürümeye başladı. Ben de silahı çıkartıp 'Önder gelme' dedim ama gelmeye devam etti. Ben de ayağına doğru ateş ettim. Tekrar 'gelme' dedim. O gelmeye devam etti. Tekrar ateş ettim, yere düştü. Yaralandığını gördüm, 'araca koyalım, hastaneye götürelim' dedim. Bu sırada ambulansı aradık. Ateş ettiğim sırada aramızda 3-4 metre mesafe bulunuyordu. Üç el ateş ettim. Oturup dakikalarca ağladım. Komşular, ambulans gelmeden araca bindirip Önder'i götürdüler" diye konuştu.

"YANINA GİTTİĞİMDE ŞARJÖRÜ BOŞALTABİLİRDİM"

Oğlunu öldürmek istemediğini belirten Çalık, "Hava kararmıştı, koşarak üzerime geldi, ben de korktuğum için ayaklarına doğru ateş ettim, hedef almadım, öldürmek istemedim. Silahta mermi vardı. Yanına gittiğimde şarjörü boşaltabilirdim" şeklinde konuştu.



"ÖNDER ELİMDEN KURTULUP TEKRAR EŞİME SALDIRDI"



Sanığın eşi S.Ç. ise, "Önder, tüfeği evden alıp aşağı indi. Önder ile Hüseyin karşı karşıya geldi. Bu sırada boğuşma oldu. Önce kimi saldırdığını hatırlamıyorum. Boğuşma sırasında Hüseyin'in üzerinden Önder'i alıp uzaklaştırdım. Önder elimden kurtulup tekrar eşime saldırdı. Sadece silah sesini duydum. Önder'in ayağı kanıyordu, sonra yere düştü. Komşuları çağırdım, o sırada bacağını sarıyorlardı. Eve içkili geldiği zaman eşimle kavga ediyordu. Oğlum eşini döverdi, işten de çıkartmışlardı. Eşimin anlattıkları doğrudur, şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.