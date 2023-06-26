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Giriş Tarihi: 26.6.2023 11:41

Oğlunu boğazını keserek öldürdü: Tutuklandı!

Kocaeli'de Yılmaz Koç, 24 Haziran akşamı oğlu Tayfun Koç ile tartıştı. Mutfaktan ekmek bıçağını kaptı. Çeşitli yerlerinden bıçakladığı oğlunu boğazını keserek öldüren baba, gözaltına alındı. İfadesinin ardından tutuklandı.

DHA
Oğlunu boğazını keserek öldürdü: Tutuklandı!

Korkunç olay, 24 Haziran akşamı, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde 5 katlı apartmanda meydana geldi.

Yılmaz Koç ile oğlu Tayfun Koç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Koç, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla çeşitli yerlerinden bıçakladığı oğlunu, daha sonra boğazını keserek öldürdü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yılmaz Koç, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Oğlunu boğazını keserek öldürdü: Tutuklandı!
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