Oğlunu işe gitmediği için öldürdü!

İzmir'in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi 7352 sokakta sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda 72 yaşındaki baba A.M. Kaya sabah uyanamayan oğlu Hasan Hüseyin Kaya'yı (36) işe geç kalmasın diye uyandırmak istedi. Uyanmak ve işe gitmek istemeyen Kaya, ile babası arasında bu nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkeli baba ile oğul arasındaki gerginlik artınca baba A.M. Kaya, oğlu Hüseyin Kaya'ya pompalı tüfek ile ateş etti. Silah sesini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan Hasan Hüseyin Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Hasan Hüseyin Kaya'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli A.M. Kaya'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.