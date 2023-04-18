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Giriş Tarihi: 18.4.2023 10:52 Son Güncelleme: 18.4.2023 11:03

Oğlunu işe gitmediği için öldürdü!

İzmir’de sabah işe gitmek istemeyen 36 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaya, babası A.M. Kaya (72) ile bu yüzden tartıştı. Öfkeli baba pompalı tüfekle tartıştığı oğlu Hüseyin Kaya’yı vurdu. Kaya, olay yerinde yaşamını yitirirken, cinayet şüphelisi baba polis tarafından gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Oğlunu işe gitmediği için öldürdü!

İzmir'in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi 7352 sokakta sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda 72 yaşındaki baba A.M. Kaya sabah uyanamayan oğlu Hasan Hüseyin Kaya'yı (36) işe geç kalmasın diye uyandırmak istedi. Uyanmak ve işe gitmek istemeyen Kaya, ile babası arasında bu nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkeli baba ile oğul arasındaki gerginlik artınca baba A.M. Kaya, oğlu Hüseyin Kaya'ya pompalı tüfek ile ateş etti. Silah sesini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan Hasan Hüseyin Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Hasan Hüseyin Kaya'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli A.M. Kaya'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Oğlunu işe gitmediği için öldürdü!
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