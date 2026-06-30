Oğlunu kurşunlayarak vahşice katletmişti! Cani babanın cezası belli oldu





"BEN OĞLUMU ÖLDÜRECEK BİR BABA DEĞİLİM"



Son savunmasını yapan Hüseyin Çalık, "Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum, lehime olanları kabul ediyorum. Ben oğlumu öldürecek bir baba değilim. Hangi baba oğlunu öldürmek ister? Hangi baba evladının kötü olmasını ister? Yüce mahkemeden tahliyemi talep ediyorum" dedi.

CEZASI BELLİ OLDU



Avukat savunmasını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Çalık'ı 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasıyla ceza 15 yıl hapis cezasına indirildi. Çalık'a 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile 20 bin 800 lira adli para cezası verildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör