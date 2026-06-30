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Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:29

Oğlunu kurşunlayarak vahşice katletmişti! Cani babanın cezası belli oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde geçen yıl yaşanan olayda Hüseyin Çalık ile Oğlu Önde Çalık arasında evin bahçesinde tartışma çıktı. Tansiyonlar yükselirken Hüseyin Çalık, 42 yaşındaki oğlu Önder Çalık'a silahla ateş etti. Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Önder Çalık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunu silahla vurarak katleden babanın cezası belli oldu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Oğlunu kurşunlayarak vahşice katletmişti! Cani babanın cezası belli oldu
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Olay, 8 Kasım 2025 tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kuyluş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çalık ile oğlu Önder Çalık arasında evin bahçesinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Çalık, 42 yaşındaki oğlu Önder Çalık'a silahla ateş etti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önder Çalık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin Çalık tutuklandı. Hüseyin Çalık hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' ile 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Çalık ile avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın haksız tahrik altında altsoya karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.



"BEN OĞLUMU ÖLDÜRECEK BİR BABA DEĞİLİM"

Son savunmasını yapan Hüseyin Çalık, "Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum, lehime olanları kabul ediyorum. Ben oğlumu öldürecek bir baba değilim. Hangi baba oğlunu öldürmek ister? Hangi baba evladının kötü olmasını ister? Yüce mahkemeden tahliyemi talep ediyorum" dedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Avukat savunmasını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Çalık'ı 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasıyla ceza 15 yıl hapis cezasına indirildi. Çalık'a 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile 20 bin 800 lira adli para cezası verildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
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Oğlunu kurşunlayarak vahşice katletmişti! Cani babanın cezası belli oldu
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