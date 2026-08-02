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Giriş Tarihi: 2.08.2026 13:37

Oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan babanın da cansız bedenine ulaşıldı

Siirt'te Botan Çayı'nda yaşanan trajik olayda, önce 12 yaşındaki çocuğun, ardından onu kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan 49 yaşındaki babanın da cansız bedenine ulaşıldı.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan babanın da cansız bedenine ulaşıldı
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Olay, Siirt-Eruh kara yolu üzerindeki Botan Köprüsü mevkiinde, Meyandere eski yolu olarak bilinen bölgede meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki Faruk Sandur, dengesini kaybederek Botan Çayı'na düştü. Durumu fark eden babası Ömer Sandur (49), oğlunu kurtarmak amacıyla suya atladı ancak güçlü akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ile Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda ilk olarak Faruk Sandur'un cansız bedeni sudan çıkarıldı. Cenaze, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, sabah saatlerinde AFAD, jandarma ve Siirt Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin katılımıyla yeniden başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kayıp baba Ömer Sandur'un da cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Böylece Botan Çayı'nda yaşanan acı olayda, baba ile oğlunun cansız bedenine iki gün içerisinde ulaşıldı. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma sürerken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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