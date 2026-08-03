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Giriş Tarihi: 3.08.2026

Oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapıldı

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapıldı
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Siirt-Eruh'ta Meyandere eski yolu olarak bilinen bölgede yaşanan ölüm yürekleri yaktı. İddiaya göre 12 yaşındaki Faruk Sandur, dengesini kaybederek Botan Çayı'na düştü. Durumu fark eden babası Ömer Sandur (49), oğlunu kurtarmak amacıyla suya atladı ancak güçlü akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ile Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler önce Faruk Sandur'un cansız bedenini sudan çıkardı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmaları dün sabah yeniden başladı. Çalışmalar sonucunda kayıp baba Ömer Sandur'un da cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi için morga kaldırıldı.

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