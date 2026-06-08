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Giriş Tarihi: 8.06.2026

Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu

Bursa’da 9 yaşındaki oğlu Y.Ç. ile serinlemek için göle giren Sinan Çağlayan (52), suda çırpınmaya başlayan oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapıldı. Çocuğu çevredekiler kurtarırken baba Sinan Çağlayan’ın ise cansız bedeni bulundu.

Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
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Bursa'nın İznik ilçesinde akşam 18.00 sıralarında serinlemek isteyen Sinan Çağlayan, 9 yaşındaki oğlu Y.Ç. ile birlikte göle girdi. Bir süre sonra oğlunun suda çırpındığını ve boğulmak üzere olduğunu fark eden Çağlayan, oğlunu kurtarmak için uğraşırken gölün dip akıntısına kapıldı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar hemen göle girerek Y.Ç.'yi sudan çıkarmayı başardı. Ancak baba Sinan Çağlayan ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Olay yerine gelen Mudanya Deniz Polisi ve dalgıç ekipleri, gölde geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından, emekli polis memuru Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşılarak sudan çıkarıldı. Çağlayan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
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