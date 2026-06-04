Oğlunu öldürdü başucunda bekledi

Adana
'da emekli polis memuru Faruk Kayhan, uyuşturucu parası vermediği için kendisine bıçakla saldıran oğlunu öldürdü. Adana'nın Sarıçam
ilçesinde yaşayan Ahmet Kaan Kayhan (23), iddiaya göre emekli polis olan babası Faruk Kayhan'dan (52) uyuşturucu parası istedi. Bu nedenle baba-oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Ahmet Kaan Kayhan, babasına bıçakla saldırdı. Bunun üzerine baba da tabancasını çıkarıp şarjöründeki mermiler bitene kadar oğluna ateş açtı. Kurşunlar vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden genç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Daha sonra polisi arayan Faruk Kayhan, oğlunu öldürdüğünü ihbar etti. Duvar kenarına oturarak polisi bekleyen baba suç aleti tabancayla birlikte gözaltına aldı.