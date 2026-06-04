Oğlunun karıştığı kavgayı ayırmaya çalışan anne kurşunların hedefi oldu

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpıyar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akpıyar Mahallesi 403. Cadde üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan S. A.'nın pompalı tüfek kullanması üzerine çevrede büyük panik yaşandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşanan arbede sırasında tarafları ayırmaya ve kavgayı sonlandırmaya çalıştığı öğrenilen oğlunun elinden silah almaya çalışan Anne Heriman Altundağ ve kavgada bulunan 15 yaşındaki S. E., pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kanlar içinde yere yığılan Heriman Altundağ ve S.E. için çevrede bulunan vatandaşlar seferber oldu. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Heriman Altundağ, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı S. E.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Heriman Altundağ'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken olay yerinde inceleme yaptı. Silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.polis kavga ili ilgili soruşturma başlattı.

Heriman Altundağ