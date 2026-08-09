Oğluyla tartışan 2 kişiyi tüfekle öldürdü!

TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Polis tarafından yürütülen incelemelerde M.Ş. ile M.Y. arasında daha önceden tehdit ve hakaret gerekçesiyle bir husumet yaşandığı tespit edildi. Öğle saatlerinde ise konuyu konuşarak çözmek amacıyla U.Y. ve M.Ş.'nin, M.Y.'nin evine gittikleri ve burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y.'nin 78 yaşındaki babası S.Y., oğluna yönelik tehdit ve hakaretleri görünce av tüfeğini alarak M.Ş. ve U.Y.'nin üzerine 4 el ateş açtığı öne sürüldü. Olayın hemen ardından harekete geçen ekipler, cinayet şüphelisi baba S.Y. ile oğlu M.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.