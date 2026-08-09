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Giriş Tarihi: 9.08.2026 20:41 Son Güncelleme: 9.08.2026 21:13

Oğluyla tartışan 2 kişiyi tüfekle öldürdü!

Afyonkarahisar'da meydana gelen kan donduran olayda, 78 yaşındaki şahıs oğluyla tartışan 2 kişiyi bulundukları aracın içerisinde tüfekle vurarak katletti. Dehşet veren olayda baba ve oğul gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

İHA Yaşam
Oğluyla tartışan 2 kişiyi tüfekle öldürdü!
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Edinilen bilgilere göre, Hocalar ilçesinde otomobil içerisinde iki kişinin hareketsiz halde durduğunu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, araç içerisindeki M.Ş. (30) ve U.Y.'yi (34) kanlar içinde buldu. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.Ş. ve U.Y., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Polis tarafından yürütülen incelemelerde M.Ş. ile M.Y. arasında daha önceden tehdit ve hakaret gerekçesiyle bir husumet yaşandığı tespit edildi. Öğle saatlerinde ise konuyu konuşarak çözmek amacıyla U.Y. ve M.Ş.'nin, M.Y.'nin evine gittikleri ve burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y.'nin 78 yaşındaki babası S.Y., oğluna yönelik tehdit ve hakaretleri görünce av tüfeğini alarak M.Ş. ve U.Y.'nin üzerine 4 el ateş açtığı öne sürüldü. Olayın hemen ardından harekete geçen ekipler, cinayet şüphelisi baba S.Y. ile oğlu M.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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#AFYONKARAHİSAR

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Oğluyla tartışan 2 kişiyi tüfekle öldürdü!
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