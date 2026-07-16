Öğrenci affında kapsam genişledi

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen düzenlemenin kapsamı genişletildi. Teklifte yapılan değişiklikle daha önce çıkarılan öğrenci affından yararlanmış olmanın yeni aftan faydalanmaya engel olacağına ilişkin hüküm metinden çıkarıldı. Böylece geçmişte aftan yararlanmış ancak yeniden okuluyla ilişiği kesilen öğrenciler de yeni düzenlemeden yararlanabilecek. Önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda kendi isteğiyle ilişiği kesilen öğrenciler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

AÇIKÖĞRETİME GEÇEBİLECEKLER

Öğrenci affıyla yeniden kayıt yaptıranlar, istemeleri halinde Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açıköğretim önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş yapabilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) belirleyecek. Tıp fakültelerinde azami öğrenim süresini doldurmasına rağmen mezun olamayan son sınıf öğrencilerine ek sınav ve ders tekrarı hakkı tanınacak. Sadece staj, klinik uygulama veya intörnlük eksiği bulunan öğrenciler ise uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilecek.

AĞIR CEZALAR DA PAKETTE

Teklif yalnızca öğrenci affını değil, yükseköğretime ilişkin başka önemli düzenlemeleri de içeriyor. Başkasına tez, makale veya akademik çalışma yazdırarak unvan ya da diploma alanların akademik unvanları geri alınacak ve üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak. Bu çalışmaları hazırlayan, aracılık eden veya ticaretini yapanlara da yüksek tutarlı adli para cezaları verilecek. Öğrenci affı düzenlemesinin yeni eğitim-öğretim dönemine yetişebilmesi için TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 12. Yargı Paketi'ne eklenmesi üzerinde duruluyor. Böylelikle hızlı karar alınması, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması düşünülüyor.