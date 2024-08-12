Öğrenci yurdunda Bolu tatili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) arasında imzalanan protokolle 81 ilde belirlenen GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı getirildi. Uygulamadan yararlanmak için 15 Temmuz'dan bu yana Bolu'ya 59 emekli geldi. Hattat Emin Barın Erkek Öğrenci Yurdu'nda konaklayan emekliler, Gölcük Tabiat Parkı, Abant Gölü ve Yedigöller milli parkları ile Hayreddin Tokadi Hazretleri Türbesi, Gölköy Baraj Gölü ve Aladağ'daki yaylaları geziyor. Kent merkezindeki tarihi yapıları, Seben ilçesindeki Solaklar Kayaevleri, Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki Osmanlı mimarisini taşıyan ev ve konakları da görme imkanı bulan emekliler, yaz tatillerini doğal ve tarihi güzellikleri keşfederek geçiriyor. Uygulamadan memnun kalan emekliler, 15 Ağustos'ta sona erecek projenin devam etmesini arzuluyor.55 yaşındayım. Emekli inşaat teknikeriyim. Eşim Hacer Aksoy ile Ankara'dan geldim. Çok güzel oldu. Bolu'nun her yerini gezdik. Yurt personeli güler yüzlü ve ilgili, yurtlar temiz. Diğer arkadaşların da gelip görmesini veya gidemedikleri yerlerdeki yurtları kullanmasını desteklerim. Diyarbakır, Kars gibi Doğu illerini görmeyi istiyorum. Eğer böyle bir şansımız olursa yeniden değerlendiririm. Konaklamaya hiçbir ücret ödemedik.Yetkililere çok teşekkür ederim.İstanbul'dan eşimle geldik. Bolu'nun doğal güzelliklerine hayran olduk. Yeni yerleri görüyoruz, memnunuz. Devam etmesini istiyoruz, güzel bir hizmet. Projeye önayak olan kişilere teşekkür ediyoruz. Güzel organizasyon yapmışlar. İstanbul'a yakın diye buraya geldik. Yer, odalar çok güzel. Devlet gerçekten çok güzel imkanlar yapmış. Büyük devletimiz var, buraya gelince bunu gördüm.Bu etkinlik her yıl olmalı.