Öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı: Öğrenciler tahliye edildi

Yurtta kalan ve alevleri fark eden öğrenciler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın yerine yaklaşık itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve 112 acil sağlık ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yurtta kalan öğrencileri tahliye etti.

5 katlı yurt binasının çatı katındaki alevlere müdahale etmeye devam ediyor. Yurt binasına gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Yurt binasının çatı katında yangın çıktı. Orada bir tadilat vardı. Yangının o sırada çıktığı tahmin ediliyor. Öğrencilerimiz tahliye edildi. Lodosun etkisiyle alevler yayıldı. Ekiplerimiz alevlere müdahale ediyor. Kısa sürede söndüreceğimizi umuyorum" dedi.



Yangın esnasında kaldıkları yurttan çıkan öğrenciler ise, 'yangın var' çağrıları üzerine yurt binasını tahliye ettiklerini belirterek, korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.



Öte yandan Rize Valisi Kemal Çeber ve İl Emniyet müdürü Nurettin Gökduman da yangının çıktığı yurda gelerek yetkililerden bilgi aldı.