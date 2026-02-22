Öğrenciler Aybüke öğretmenin izinde

Erzurum
'un Karayazı ilçesine bağlı Değirmenkaya Mahallesi Ortaokulu'nda bir sınıf, "Şehit Şenay Aybüke Yalçın" müzik sınıfına dönüştürülerek geleceğin Aybüke Yalçınları yetiştiriliyor. Okul Müdür Vekili Canan Metin ile Müzik Öğretmeni Sibel Ebru Özden Kaya, sınıfı yeniden boyayıp süsledi. Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatının anlatıldığı ve resimlerinin yer aldığı sınıfta org, keman, saz ve bağlama gibi enstrümanlar çalmayı öğrenen öğrenciler, geleceğin müzik öğretmenleri olma yolunda ilk adımlarını atıyor.
AYBÜKELER YETİŞİYOR
Okul Müdür Vekili Canan Metin, "Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle atıl durumdaki bir sınıfı müzik sınıfına dönüştürdük, enstrümanlar aldık. Öğrencilerimiz yavaş yavaş bunları kullanmaya başladı. Müzik öğretmenimiz sayesinde öğrencilerimizi yetenek sınavlarına hazırlıyoruz. Birçok program için korolar oluşturuyoruz."
Müzik Öğretmeni Kaya ise "Burada geleceğin Aybükelerini yetiştiriyoruz" dedi.
8. sınıf öğrencisi Nehir Kartal, müzik öğretmeni olmak istediğini belirtirken yine aynı sınıfta okuyan Ümmü Gülsüm Kara da "Sibel Hoca bize çok yardımcı oluyor. Beni her gün çalıştırıyor. Burada notaları öğreniyoruz, yeni bir org geldi, bağlama ve keman da var. Onları çalarak öğreniyoruz. Böyle bir atölye olduğu için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.