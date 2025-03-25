Öğrenciler Şehzadebaşı Camisi’nde tahribata karşı saygı nöbeti tuttu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde, Şehzadebaşı Camisi ve çevresinde meydana gelen tahribata tepki gösteren bir grup, camide bir araya geldi. Aralarında Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi, camide akşam namazını kıldı. Katılımcılar daha sonra tekbir getirip, sloganlar atarak cami ve çevresinde meydana gelen tahribatı protesto etti, ardından camide teravih namazını eda etti. Polis ekipleri de daha önce gerçekleşen tahribata engel olmak için cami çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

"ECDATLARIMIZIN TORUNLARI OLARAK CAMİMİZİ KORUMAK İÇİN BURADAYIZ"

Camiye gelenlerden Ömer Saybak, İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuduğunu belirterek, "Şehzadebaşı Camisi'ne yapılan saygısızlıktan dolayı biz de mabedimize sahip çıkmaya geldik, burada caminin kimin olduğunu göstermek için. Bir olay çıkarsa diye değil, asıl maksadımız biz burada camimizin cemaati olarak bulunmak için geldik. Polis ağabeylerimiz sağ olsunlar olayı gayet soğuk kanlılıkla ele almışlar. Şu an çok şükür bir hadise yok. Rahat rahat namazımızı kıldık." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ali Tayyip de camide olmalarının sebebinin gece yaşanan camii tahribatından dolayı olduğunu belirterek "Caminin sınırları içinde camiye yakışmayan hareketler gerçekleşti. İçki içildi, pislikleri buralara atıldı. Farklı eylemler yaşandı. Biz bunlara karşı durduğumuzu belirtmek için buradayız, bir duruş göstermek için buradayız. Bugün teravih namazımızı eda ettik burada. Karşı tarafa, eylemcilere karşı bir şeyimiz yok aynı düşünceyi paylaşmasak da. Burada sadece camiyi korumak için bunu göstermek için buradayız."

"MÜSLÜMAN GENÇLER OLARAK BİR DAHA BÖYLE ŞEYLERİN YAŞANMAMASI İÇİN BURADAYIZ"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden geldiklerini aktaran Akif Şen de camiye yapılan saygısızlığı üzülerek gördüklerini kaydederek, "Bu bizi son derece rahatsız etti. Bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için Müslüman gençler olarak buradayız. İnşallah bir hal çare bulunur, kaos ortamı biter ve mabedlerimize saygı duymayı öğrenirler." dedi.

İFTAR PROGRAMINI İPTAL ETTİLER

Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı, Saraçhanedeki izinsiz gösterilere katılan bir grubun, cami ve haziresine zarar vermesini protesto için bu akşam iftarlarını Şehzadebaşı Camisi'nde açacaklarını duyurmuştu.