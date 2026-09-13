Öğrenciler yapay zekâlı dron geliştirdi

Yükseköğretim Kurulu
(YÖK), Türkiye'deki üniversitelerin yapay zekâ, dijital dönüşüm, sağlık bilimleri, sürdürülebilir tarım, savunma sanayisi ve derin teknoloji alanlarında haftanın öne çıkan çalışmalarını kamuoyuna duyurmak üzere haftalık bülten yayımlamaya başladı.
İlk bültende Başkent Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği yapay zekâ destekli "yüz tanımalı otonom güvenlik devriye dronu" öne çıktı. Dron, belirlenen alanlarda otonom devriye yaparak nesne, insan ve yüz tanıma işlemlerini gerçek zamanlı gerçekleştiriyor; yetkisiz kişi tespitinde mobil uygulamaya anlık bildirim, konum ve canlı görüntü aktarıyor.