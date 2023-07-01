Öğrencilere tuzaklı sınav

Yüksek lisans öğrencilerinin girdiği online vize sınavında ders hocasının kurduğu 'tuzak' öğrencilere pahalıya mal oldu. Mikro İktisat dersine giren Dr. Öğretim Üyesi Sevilay Sarıca'nın, 2022-2023 Bahar Dönemi online vize sınavında, öğrencileri peşin hükümle 'kopyacı' olarak değerlendirerek sınavda kurduğu geri dönüşleri engelleyen ama deneyen öğrencileri de geri iterek yanıtlarının silinmesine neden olan bir sınav programı uygulaması pek çok öğrenciyi mağdur etti. Çoktan seçmeli sınav sorularında, soruyu yanıtladıktan sonra geri dönüşleri engellemek amacıyla 'önceki' butonunu işlevsiz hale getiren Dr. Sevilay Sarıca'nın öğrencilerine sınavdan önce hiçbir uyarı da yapmadığı, uygulamadan habersiz şekilde 'önceki' butonuna basan öğrencilerin sınavın sonunda sistem tarafından başa itildiği belirtildi."Tuzak" kurbanı öğrenciler final ve bütünlemede notlarını yükseltse de vize notları düşük olduğu için yönetmelik gereği 70 olması gereken geçme notuna ulaşamadı ve Mikro İktisat dersinden başarısız oldu. Dönem içinde "ödev" verilerek notlarını yükseltmek isteyen öğrencilerin bu yöndeki taleplerini ise Dr. Sevilay Sarıca geri çevirdi. Bütünleme sınavında 77 almasına rağmen Enstitü'den atılma noktasına gelen öğrenci Ahmet Köprülü, "Hocamız, yüksek lisans öğrencilerinin sınavda yardımlaşarak kopya çekecekleri gibi bir peşin hükümle online sınavda bize 'tuzak' kurmuştu. Zaten 30 soruya 50 dakika gibi kısa bir sınav süresinde en fazla 1 ya da 2 kez geri dönme imkânımız vardı. Ben de birkaç kez geri dönmeyi denemiştim, sınavın sonunda 'Sınavı Tamamla' yaptım ama sınavı bitirdiğimi düşünürken sistem beni sınavın başına attı. Panikle sınavı tekrar başlatınca da önceki yanıtlarım silindi. Sonuçta vize notum düşük (30) olunca bütünlemeden 77 almama rağmen ortalamayı tutturamadım. Dönem sonunda başka öğrenci arkadaşlarımın da benimle aynı sorunu yaşadıkları ortaya çıktı" dedi.SABAH'ın "tuzaklı" sınavla ilgili bilgisine başvurmak istediği Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'nden ise konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Vize sınavında Sevilay Sarıca'nın "tuzak" butonu sonrasında öğrencilerin final ve bütünleme sınavı öncesinde birbirlerini aynı hatayı yapmamaları yönünde uyardıkları ortaya çıktı. Bir öğrencinin, Whatsapp grubunda arkadaşlarına bütünleme sınavı öncesinde söz konusu uygulamayla ilgili uyarı yaptığı belirtildi.