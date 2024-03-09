Öğrencilerin yazdığı kitabın tanıtımı yapıldı

Türkçe öğretmeni Murat Doğan' ın yazdığı kitaplardan etkilenen öğrenciler okulda açılan kursta hikaye yazım tekniklerini öğrendi.

Bu eğitimi alan 14 öğrencinin yazdığı hikayeler derlenerek 138 sayfalık kitaba dönüştü. Bastırılan 1000 kitabın bir kısmı yazar öğrenci ve ailelerine, bir kısmı çeşitli köy okullarına hibe edilecek.

Yalım Ortaokulu'nda yapılan kitap tanıtım lansmanına İl Müftüsü Enver Türkmen, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, okul yönetimi, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılış kurdelesini İl Müftüsü Enver Türkmen ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan kesti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sırayla hikayelerini anlattı.

Programda, Okul Müdürü Abdurrahim Sılgan, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ve Türkçe Öğretmeni Murat Doğan birer konuşma yaptı.

Yalım Ortaokulu Müdürü Abdurrahim Sılgan, 2019 yılında başladıkları kitap yazma serüvenine 2022 yılında Murat hocanın katılmasıyla beraber farklı bir ivme yakaladıklarını belirtti.

Yakaladıkları ivmeyle beraber unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi ön plana çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Sılgan, şöyle konuştu: "Bugün de unutulan değerlerimizi küçük adımlar büyük hedefler 2- değerlerimiz kitabını okulumuzda buluşturduk. Okul müdürü olarak ta güzel bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Çocukların heyecanını paylaşıyoruz. Umarım önleri hep açık olur. Daha da güzel yerlere geleceklerine inancımız tamdır."

Okulda görev yapan Türkçe öğretmeni Murat Doğan ise, yazma işine öğrencilerinin kendilerine biz yazarsak yazar olabilir miyiz ve yazar nasıl olunur şeklindeki sorularından sonra başladıklarını söyledi.

Öğrencileri harekete geçirecek bir başlığı bulmakla yola koyulduklarını belirten Doğan, Küçük adımlar Büyük hedefler başlığı adı altında öğrencilerle çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Doğan, şu ifadelere yer verdi: "Bu başlık öğrencilerimizi son derece motive etti. Ve geçen sene Ocak ayında Küçük adımlar büyük hedefler kitabı çıkmıştı. Bu sene yine öğrencilerimizin yazmış olduğu ve 14 hikayeden oluşan değerlerimiz adlı öykü kitapları çıktı. Bu kitap kültür bakanlığından onaylanmış bir kitap. Bizim ömrümüzde belki hiç kitap yazmak nasip olmadı ama bu çocuklar henüz 6.sınıf yaşları 11-12 ve bu çocukların şu anda ikinci yılda ikinci kitapları çıkıyor. Bu kapsamda çocuklar son derece mutlu."

Öğrenci ve yazar adayı Semiye Merkit, ilk yazdıkları kitap sayesinde tecrübe kazandıklarını ve bunun kendileri için 2. kitabı yazmada büyük bir avantaj olduğuna değindi.

Hikayelerinin güzel başlayıp güzel devam ettiğini ve başardıklarına inandığını ifade eden Merkit, Şiir kitapları üzerine yoğunlaşmayı düşündüğünü ve sıradaki hedefinin şiir kitabı yazmak olduğunu