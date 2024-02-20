Öğrencisiyle skandal aşk

İstanbul, Gaziosmanpaşa'da özel bir ilköğretim okulunun İspanyolca öğretmeni Betül Nisa Ç. (28), 7. sınıf öğrencisi M.A. ile cinsel birliktelik yaşadı. Skandal olay üzerine öğretmen tutuklandı. İspanyolca öğretmenliğinin yanı sıra internetten kendi ürettiği takıları satan Betül Nisa Ç.'nin sosyal medya hesabından öğrencisi M.A. ile başlayan konuşması zamanla yakınlaşmaya dönüştü. Bir süre sonra öğretmen Betül Nisa Ç., öğrencisini kendi evinde film izlemeye çağırdı. Öğretmenin evinde tekrar eden görüşmelerde Betül Nisa Ç. öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşamaya başladı. M.A.'nın ailesi geçtiğimiz yıl aralık ayında çocuklarının bir süredir durgun olduğunu ve sürekli telefonla vakit geçirdiğini fark ederek telefonunu kontrol etti.Karşılaştığı skandalla şoke olan baba Menduh A., kadın öğretmenin oğluna istismarda bulunduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, İspanyolca öğretmenine sosyal medyadan yazdığını, öğretmeninin de karşılık verdiğini ve aralarında yakınlaşma olduğunu söyledi. 27 Mayıs'tan itibaren öğretmeninin evine gidip film izlediklerini ve 4 kez cinsel birliktelik yaşadıklarını anlatan çocuk, kendi isteğiyle birlikte olduklarını, kimsenin zorlamadığını ancak durumu ailesinin öğrendiği için utandığını ve şikâyetçi olduğunu belirtti.Öğretmen Betül Nisa Ç. ise ifadesinde; öğrencisinin 'Ben Betül hocayı istiyorum' şeklinde mesajlar atarak taciz etmesi sonucu sevgili olduklarını ancak herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadıklarını söyledi. Öğrencisinin 16 yaşında olduğunu söylediğini ileri süren öğretmen, "Yaşının küçük olduğunu bilseydim, sevgili olmazdım" dedi. Tutuklanan Betül Nisa Ç. hakkında savcılık, 'Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçlarından toplamda 21 yıla kadar hapis istedi. Şüpheli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.