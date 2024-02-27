Küçük Mira’nın sınıfta düşmesinde kahreden detay: Öğretmen 3 ders sırada yatırdı

Ankara'da okulda beyin kanaması geçiren ilköğretim 3. sınıf öğrencisi Mira Şahin'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Ameliyatın ardından küçük kız gözlerini açtı. Keçiören Halit Fahri Ozansoy İlkokulu öğrencisi Mira Şahin, 22 Şubat'ta okulda düşüp, başını sıraya çarptıktan sonra rahatsızlandı. Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mira'nın kafatasında 8 kırık tespit edildi. 10 saat süren ameliyattan sonra Mira, yoğun bakımda tedaviye alındı. Sağlık durumu iyiye giden Mira, ilk ifadesini pedagog eşliğinde verdi. Mira, düştükten sonra arkadaşlarının kendisini lavaboya götürerek ağzını yıkadığını ve durumu sınıf öğretmeni B.Ö.'ye söylediklerini kaydetti.Mira, "Öğretmenime ağzımın kanadığını ve başımın acıdığını söyledim. 'Bir şey olmaz, dinlen biraz geçer' dedi ve bana buz getirdi. 3 ders boyunca sırada yattım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi. 10 yaşındaki Mira'nın ailesi, ihmal nedeniyle şikâyetçi oldu. Öğretmenin, kızının kafasını sıraya çarptığını iddia eden baba Çağrı Şahin, "Öğretmen baldızımı aramış. Baldızım okula gittiğinde kızımı baygın ve idrarını kaçırmış halde görmüş. Tamamen ihmalkârlık var. Böyle bir şey olduğu anda bizi ya da sağlık kuruluşunu arasaydı durum bu noktaya gelmezdi. Okuldan şikâyetçi olduk. Çocuğum darbeleri aldıktan sonra 4 saat okulda beklemiş. Hastane raporunda da saat 10.30'da başlayan beyin kanamasının 4 saat sürdüğü belirtilmiş" dedi.