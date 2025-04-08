Öğretmen ağabeyini öldürdü

Adana'da Ahmet Akgün (31), birlikte naylon torba fabrikası kurmayı düşündükleri ağabeyi Murat Akgün'ü (35), küs olduğu kardeşi D.C.A.'yı (29) ortak olarak kabul etmeyince çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay, 2 Nisan'da saat 06.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.İddiaya göre Ahmet Akgün, biyoloji öğretmeni olan ağabeyi Murat Akgün'ün evine gitti. Naylon torba fabrikası kurmayı düşünen kardeşler, içki içtikleri sırada detayları konuştu. Bu sırada Ahmet Akgün, diğer kardeşleri D.C.A.'nın da fabrikaya ortak olmasını istediğini söyleyip çağırmak istedi. Murat Akgün, bir süredir küs olduğu D.C.A.'yı ortaklığa kabul etmeyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Akgün, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Murat Akgün'ü göğsünden yaraladı. Sesi duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Murat Akgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kavga sırasında yaralanan Ahmet Akgün ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ahmet Akgün, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorguya alınan Akgün, "Tartışma sırasında ağabeyim başıma cam şişeyle vurdu. Bir süre baygınlık geçirdim. Kavga sırasında kendimde değildim. Hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Akgün, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Polis ekiplerinin olayın yaşandığı apartmanın bahçesinde yaptığı aramada, Ahmet Akgün'ün olay sırasında kullanıldığı belirlenen bıçak bulundu.