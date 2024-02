Öğretmen Akademisi’nin ilk dersi İzmir Valisi Süleyman Elban’dan

Bakanlığın 15 pilot ilde uygulamaya koyacağı Öğretmen Akademisi dersleri kapsamında İzmir, bir ilke imza attı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Öğretmen Akademisi'nin açılışında İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, ilk derse katıldı. İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 'Öğretmen Akademisi İzmir'in açılış programında Vali Süleyman Elban eğitimcilere seslendi.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın ilk dersi verdiği akademiye; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin yanı sıra Milli Eğitim Bakan Danışmanı Arzu Günaydın, Eğitim Müfettişleri Başkanı Abdullah Berberoğlu, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, eğitim yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından 'İzmir Öğretmen Akademisi' tanıtım videosu ile başladı.

EĞİTİM YARINLARA YAPILAN YATIRIMDIR

Akademinin açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, öğretmenlik mesleğinin büyük bir itibara sahip olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. Eğitimin, yarınlara yapılan yatırım olduğunu kaydeden Yahşi, kentte kurumsal kültür ve kimliği ile diğer eğitim kurumlarına rol model olacak okul sayısını arttırmak hedefinde olduklarını belirtti.

Öğretmenlik mesleğinin son derece dinamik bir meslek olduğunu söyleyen Yahşi, şöyle konuştu: 'Geçtiğimiz yıllarda 'Mesleki Gelişim Akademisi' ile temelini attığımız, şimdi de Bakanlığımız tarafından tüm Türkiye'de hayata geçirilen Öğretmen Akademileri, zihnimize ve kalbimize taze bir soluk olacaktır. Sosyal ve kültürel kimlikleriyle ufkumuzu açan, alanında yaptığı çalışmalar ile kendinden sonra gelenlere örnek teşkil eden, bu toprakların yetiştirdiği değerler ile sizleri bir araya getiriyoruz. Bugün 'Öğretmen Akademisi İzmir'in ilk dersine bizlere çalışmalarımızda her daim rehberlik eden Sayın Valimiz Dr. Süleyman Elban'ı ağırlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz'

Konuşmasının ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müdürü Yahşi, sözü İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'a bıraktı.

ÖĞRETMENLİK SAMİMİYET MESLEĞİ



'Öğretmen Akademisi İzmir'in ilk dersinde eğitimcilere seslenen İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Geleceğimizi şekillendiren, planlayan,çocuklarımızı hayata hazırlayan sizlersiniz. Sizlerden beklentimiz çok yüksek. Yaptığınız işe renk katmak, ruh vermek ve çocuklara bir vizyon çizmek çok önemli. Öğretmenlik mesleği, samimiyet mesleği. Samimi duygularla çocuklarımızı yarınlara hazırlıyorsunuz. Esas itibarıyla tüm milletlerin çabası, refah ve huzur içinde yaşamaktır. Bunun için birçok açıdan çok çalışmak zorundayız. Her iş, her meslek kendi içinde çok saygın çok itibarlı. Çocuklarımıza yaptığı iş her neyse onu en iyi şekilde yapmasını öğretmeliyiz. Yaptığı işle mutlu olması önemli. Bizim işimiz donanımlı insan yetiştirmek. Toplum olarak çocukları hayata hazırlamak ve onlara doğru değer yargıları vermek anlamında tutum ve davranışlar geliştirmeliyiz. Öte yandan insan yetiştirmek en zor iş. Burada önemli olan çabalamak, iyi niyet, samimiyet ve gayrettir.'

HAYATIN HER ALANINA DAMGASINI VURACAK

Yarının eğitim vizyonunda dijitalleşmenin hayatın her alanına damgasını vuracağını ifade eden Elban, Türkiye Yüzyılında dijital eğitim öğretim araçlarının tüm eğitim kurumlarında aktif olarak kullanılması gerektiğini ifade etti. Dijital eğitim araçlarının öğrenmeyi kolaylaştırıcı, öğrenciyi ve öğretmeni motive edici tüm özelliklerinden yararlanmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Vali Elban, 'Şu an dijital dönüşümün eşiğindeyiz. Ülke olarak bir an evvel teknoloji üretmeliyiz. Topyekûn ülke olarak bunu hedeflersek 4-5 yıl içinde teknoloji alanında dünya devlerini yakalayabiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşabiliriz. Okullarımızda da bu konuda çok hızlı yol alıyoruz. Bu anlamda İzmir'de önce öğretmenlerimize sonra öğrencilerimize yönelik kod okuryazarlığı eğitimlerine başladık. Haziran ayı sonuna kadar tüm çocuklarımıza bu eğitimi vermek istiyoruz. Elbette ki tüm öğrencilerimizi bu alanda istihdam edemeyiz ancak hepsine bu konuda fırsat eşitliği sunmalıyız. IT (Information Technology) alanında çalışacak çok elemana ihtiyaç var. Bu sektöre potansiyel insan kaynağı yetiştirmek istiyoruz. Bu dönüşümle birçok meslek yok olacak ancak birçok iş sahası da açılacak. Dijital dönüşümden önce biz insan dönüşümünü yapmalıyız. Onun için teknolojiye çok önem veriyoruz.' dedi.

'İzmir Öğretmen Akademisi'nin içeriğinin çok farklı alanlardan seçilmiş, geniş kapsamlı düşünülmüş konu başlıklarından oluştuğunu ifade eden Vali Elban, eğitimcilerin buradan aldığı feyzle çocukları yönlendirmesi gerektiğini vurguladı. Çocukların akademik başarının yanında sportif,kültürel veya sanatsal alanlara da yönlendirilmesi gerektiğini söyleyen Elban, spor ve sanat eğitiminin en az robotik kodlama kadar önemli olduğunu kaydetti.

Program, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'a çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

AKADEMİDE BİRBİRİNDEN FARKLI BAŞLIKLAR ELE ALINACAK

Yıl boyu devam edecek olan 'İzmir Öğretmen Akademisi' çalışmaları kapsamında, resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve eğitim yöneticileri, alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.

Akademide; edebiyat, müzik, sanat, sosyal bilimler, Türk İslam düşüncesi ve bilimi, şehir ve kültür, matematik ve fen bilimleri akademisi, sürdürülebilir yaşam, oyun, yönetici akademisi gibi birbirinden farklı başlıklar ele alınacak. Eğitimin tüm paydaşlarına hitap eden akademilerde, aynı zamanda öğrenci ve velilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek veli akademisi ve spor akademisi çalışmaları da yer alacak.