Öğretmen atama sonuçları açıklanıyor! MEB ile 15 bin öğretmen atama töreni ne zaman, saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli öğretmen ataması için yürüttüğü süreç tamamlanmak üzere. Tercihlerini yapan binlerce öğretmen adayı, hayatlarını değiştirecek olan nihai sonuçları bekliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü, bu yıl 15 bin öğretmen adayı için çifte bayram anlamına gelecek. Atama sonuçlarının bu özel günde açıklanması, mesleğe yeni başlayacak öğretmenler için ayrı bir motivasyon kaynağı olacak. Peki, öğretmen atama töreni saat kaçta başlayacak ve atama sonuçları sorgulama ekranına nereden ulaşılacak?